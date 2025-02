Erstes Treffen USA-Russland zu Ukraine am Dienstag in Riad

Das russische Präsidialamt hat ein Treffen von Außenminister Sergej Lawrow mit Vertretern der USA am Dienstag in der saudi-arabischen Hauptstadt Riad bestätigt. Dort hält sich derzeit US-Außenminister Marco Rubio auf. Lawrow und der außenpolitische Berater von Präsident Wladimir Putin, Juri Uschakow, würden noch am Montag nach Riad reisen, sagte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow vor der Presse. Ziel sei die Vorbereitung möglicher Ukraine-Friedensgespräche.

von APA