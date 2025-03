Ermittlungen nach Leichenfund in Koffer in Wien laufen

© APA/APA/MAX SLOVENCIK/MAX SLOVENCIK home Aktuell Nachrichtenfeed

Nach dem Fund einer Leiche in einem Koffer auf der Quellenstraße in Wien-Favoriten am Freitagnachmittag sind am Samstag vorerst noch keine neuen Ermittlungsergebnisse bekannt geworden. Das Landeskriminalamt Wien führt die Ermittlungen hinsichtlich eines Gewaltdelikts, Fremdverschulden wurde eindeutig nicht ausgeschlossen. Die Ergebnisse eines gerichtsmedizinischen Gutachtens und einer DNA-Analyse waren noch ausständig.

von APA