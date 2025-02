Eine Person bei Polizei-Großeinsatz in Villach festgenommen

Ein Großeinsatz in der Villacher Innenstadt war die Folge, Polizei, das Einsatzkommando Cobra sowie Rettungskräfte waren laut Augenzeugenberichten im Bereich der Draubrücke und am unteren Hauptplatz zugegen. Außerdem lief im gesamten Stadtgebiet eine Großfahndung, es konnte nämlich vorerst nicht ausgeschlossen werden, dass an der Tat noch ein zweiter Täter beteiligt war.