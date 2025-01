Disney und Fubo fusionieren Live-TV-Streaming

An der Spitze des neuen Konzerns werde David Gandler stehen, der Gründer und Chef von Fubo. Die Nachrichtenagentur Bloomberg hatte zuerst über den geplanten Deal berichtet.

Im Rahmen der Vereinbarung hat FuboTV nach eigenen Angaben die Klage gegen den geplanten, ebenfalls auf Sport spezialisierten Streamingdienst Venu Sports zurückgezogen. Der Start dieser von Disney, Fox und Warner Bros gemeinsam betriebenen Plattform war von einem US-Gericht im vergangenen Sommer vorläufig verhindert worden. Die drei Unternehmen zogen nun ihre Berufung zurück und erklärten sich bereit, 220 Mio. Dollar an Fubo zu zahlen. Disney verpflichtete sich zudem zu einem Darlehen an Fubo in Höhe von 145 Mio. Dollar im Jahr 2026.

Die Aktien von FuboTV rauschten um fast 141 Prozent auf 3,46 Dollar in die Höhe. Die Papiere von Disney legten leicht zu.