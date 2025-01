Deutscher Einzelhandel steigerte 2024 Umsatz um 2,5 Prozent

© APA/APA/dpa/Rainer Jensen home Aktuell Nachrichtenfeed

Die deutschen Einzelhändler haben ihren Umsatz 2024 gesteigert. Er ist im Vergleich zu 2023 um 2,5 Prozent gewachsen, so das Statistische Bundesamt. Preisbereinigt fiel der Umsatzzuwachs mit 1,1 Prozent zwar nicht ganz so deutlich aus - es gibt aber erstmals seit zwei Minusjahren ein Plus. Im Vergleich zu 2021, als der Einzelhandel die bisher höchsten Einnahmen seit Beginn dieser Statistik 1994 erzielte, lag der reale Jahresumsatz um 2,9 Prozent tiefer.

von APA