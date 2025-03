Deutsche Dienstleister im Konjunkturtal: Nur 0,1 % Umsatzplus 2024

Auch die deutschen Dienstleister können sich nicht von der Konjunkturflaute abkoppeln. Die Service-Branche hatte zwar 2024 nominal um 3,0 Prozent mehr Umsatz in der Kassa, wie das Statistische Bundesamt am Freitag mitteilte. Bereinigt um höhere Preise blieb allerdings nur ein mageres Plus von real 0,1 Prozent.

von APA