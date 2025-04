Continental will wieder zum reinen Reifenhersteller werden

© APA/APA/dpa/Moritz Frankenberg home Aktuell Nachrichtenfeed

Der vor der Aufspaltung stehende Autozulieferer und Reifenhersteller Continental will sich nun auch noch von seiner Kunststofftechniksparte ContiTech trennen. Der Vorstand habe in einer Grundsatzentscheidung die Verselbstständigung des Unternehmensbereichs ContiTech beschlossen, teilte der deutsche Konzern mit. Über die genaue Ausgestaltung soll erst später entschieden werden. Nach aktuellem Stand sehe Continental einen Verkauf von ContiTech als wahrscheinlichste Option an.

von APA