Conti will 2025 mit Sparmaßnahmen vorankommen - Ziele erreicht

Der deutsche Reifenhersteller und Autozulieferer Continental hat seine Ziele im abgelaufenen Jahr erreicht und will angesichts der schwachen Autokonjunktur weiter sparen. "Unser Ziel ist es, uns 2025 weiter zu verbessern", sagte der scheidende Finanzvorstand Olaf Schick am Dienstag in Hannover. "Unsere Kosten- und Effizienzmaßnahmen wirken. Das ist entscheidend, denn von Marktseite rechnen wir auch in diesem Jahr nicht mit Rückenwind."

von APA