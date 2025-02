Coca-Cola wuchs im vierten Quartal mehr als erwartet

© APA/APA/AFP/ANTHONY WALLACE home Aktuell Nachrichtenfeed

Der US-Limonadenhersteller Coca-Cola hat dank höherer Preise und einer stabilen Nachfrage besser abgeschnitten als erwartet. Während der Umsatz im 4. Quartal mit 11,40 Mrd. Dollar (11,1 Mrd. Euro) die Markterwartungen von 10,68 Mrd. Dollar übertraf, erreichte der Gewinn je Aktie 55 Cent und lag damit um 3 Cent über den Schätzungen, wie Coca-Cola am Dienstag mitteilte. Für 2025 kündigte der Vorstand ein organisches Umsatzplus von 5 bis 6 Prozent an, nach plus 12 Prozent 2024.

von APA