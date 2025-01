Chiphersteller SK Hynix erzielt Rekordgewinn dank KI-Boom

Der Quartalsumsatz stieg im Vergleich zum Vorjahr um 75 Prozent auf 19,8 Billionen Won. "Die Nachfrage nach HBM und hochdichten Server-DRAM-Chips wird weiter steigen, da globale Technologiekonzerne ihre Investitionen in KI-Server erhöhen und die KI-Inferenztechnologie an Bedeutung gewinnt", erklärte SK Hynix. Zusätzlichen Auftrieb erhielt die Aktie am Dienstag durch die Ankündigung von US-Präsident Donald Trump, bis zu 500 Milliarden Dollar an privaten Investitionen in KI-Infrastruktur zu fördern.

HBM-Speicher (High Bandwidth Memory) sind für Künstliche Intelligenz (KI) heiß begehrt, weil sie Daten sehr schnell zwischenspeichern und wieder ausgeben können. Die derzeit leistungsstärkste Variante dieser Chips sind "12-Layer HBM3E". Im vorangegangenen Quartal hatte der KI-Boom ein Rekordergebnis beschert.

Vor zwei Wochen hatte sich der Erzrivale Samsung trotz enttäuschender Zahlen optimistisch zu seiner Aufholjagd bei ertragsstarken HBM-Speichern geäußert. Bisher hinkt der weltgrößte Anbieter von Speicherchips den Konkurrenten SK Hynix und Micron technologisch hinterher.