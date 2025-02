Capgemini kann mit magerem Ergebnis nicht überzeugen

Deutliche Umsatzrückgänge verzeichnete Capgemini am US-Markt (-4,1 Prozent), in Frankreich (-3,5 Prozent) sowie in Großbritannien und Irland (-1 Prozent). Die Strategie- und Transformationsberatung, die für 9 Prozent des Gesamtumsatzes verantwortlich war, wies ein Umsatzplus von 3,2 Prozent aus. Der Bereich Application & Technology Services - mit 62 Prozent des Umsatzes das Kerngeschäft des Beratungsunternehmens - verzeichnete einen Umsatzrückgang um 2,1 Prozent. Aber auch der Umsatz von Operations & Engineering Services ging um 2,1 Prozent zurück.

Die Prognose für die heurige Umsatzentwicklung gibt das Beratungsunternehmen mit minus 2 Prozent bis plus 2 Prozent gegenüber dem Vorjahr an. Die operative Marge soll bei 13,3 bis 13,5 Prozent liegen.