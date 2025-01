Caixin: Dienstleistungssektor in China wächst

Die Ergebnisse stimmen weitgehend mit dem in der vergangenen Woche veröffentlichten offiziellen chinesischen Einkaufsmanagerindex überein, der einen Anstieg der Aktivität im nicht-verarbeitenden Gewerbe von 50,0 im November auf 52,2 anzeigte.

Um die schwächelnde Wirtschaft wieder anzukurbeln, haben die Behörden in den letzten Monaten eine Reihe von steuerlichen und geldpolitischen Maßnahmen ergriffen. "Seit Ende September hat die Synergie der bestehenden Politik und der zusätzlichen Stimulierungsmaßnahmen weiter auf den Markt eingewirkt und zu mehr positiven Faktoren geführt", sagte Wang Zhe, Senior Economist bei der Caixin Insight Group.

Der Umfrage zufolge stieg der Teilindex für das Neugeschäft im Dezember auf 52,7 von 51,8 im November. Die Neugeschäftszuflüsse aus dem Ausland gingen jedoch zum ersten Mal seit August 2023 zurück. Wang zufolge hält der starke Abwärtsdruck durch die laue Inlandsnachfrage und die zunehmenden ungünstigen externen Faktoren an: "Es wird erwartet, dass das externe Umfeld in diesem Jahr komplexer wird, was eine frühzeitige politische Vorbereitung und rechtzeitige Reaktionen erfordert." US-Präsident Donald Trump hatte angekündigt, Zölle von über 60 Prozent auf chinesische Waren zu erheben, was ein großes Risiko für die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt darstellt.