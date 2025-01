Bundesbank: Konjunktur bleibt schwach, Inflation hoch

© APA/APA (AFP)/ANDRE PAIN home Aktuell Nachrichtenfeed

Die Bundesbank rechnet zu Jahresbeginn nicht mit einem Ende der konjunkturellen Dauerflaute in Deutschland. "Auch im ersten Vierteljahr 2025 dürfte es der deutschen Wirtschaft noch nicht gelingen, sich aus der lang anhaltenden Stagnationsphase zu befreien", heißt es in dem am Mittwoch veröffentlichten Monatsbericht. Einer ersten Schätzung des Statistischen Bundesamts zufolge ist das Bruttoinlandsprodukt (BIP) von Oktober bis Dezember um 0,1 Prozent zum Vorquartal geschrumpft.

von APA