Brigitte Bierlein im Alter von 74 Jahren verstorben

Österreichs erste Bundeskanzlerin Brigitte Bierlein ist tot. Die Juristin, die das Amt der Bundeskanzlerin während der Experten-Übergangsregierung vom Juni 2019 bis zum 7. Jänner 2020 bekleidete, ist am 3. Juni 2024 nach einer kurzen, schweren Krankheit verstorben.

Brigitte Bierlein wurde am 25. Juni 1949 als Tochter eines Beamten und einer Künstlerin in Wien geboren. Nach der Matura studierte sie Rechtswissenschaften, bereits im Jahr 1971 promovierte sie an der Universität Wien. Nach der Richterausbildung begann eine erfolgreiche Laufbahn als Staatsanwältin, die sie von der Staatsanwaltschaft Wien über die Oberstaatsanwaltschaft Wien und das Bundesministerium für Justiz zur Generalprokuratur beim Obersten Gerichtshof führte, wo sie ab 1990 bis zu ihrem Eintritt in den Verfassungsgerichtshof als Generalanwältin fungierte.

Von 2003 bis 2018 war Bierlein Vizepräsidentin und von Februar 2018 bis zu ihrer Ernennung zur Bundeskanzlerin am 3. Juni 2019 Präsidentin des Verfassungsgerichtshofes.