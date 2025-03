BP will Solartochter teilweise verkaufen - Insider

© APA/APA/AFP/BEN STANSALL home Aktuell Nachrichtenfeed

Der britische Energieriese BP will Dokumenten zufolge 50 Prozent seiner Anteile an der Solartochter Lightsource bp einem strategischen Partner verkaufen. Bis Juni können nicht-bindende Angebote eingereicht werden, wie aus einem Verkaufspapier hervorgeht, in das die Nachrichtenagentur Reuters am Donnerstag Einblick hatte. Der Konzern erklärte auf Nachfrage, dass er beabsichtige, einen Partner für Lightsource bp ins Boot zu holen und bald den Verkaufsprozess zu starten.

von APA