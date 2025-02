BP-Gewinn im 4. Quartal um 61 Prozent eingebrochen

Reuters hatte am Wochenende von einem Insider erfahren, Elliott Investment Management habe eine Beteiligung an BP aufgebaut. Angaben zur Höhe des Anteils wurden nicht gemacht. BP und Elliott lehnten einen Kommentar ab. Einer Meldung der Agentur Bloomberg zufolge will Elliott den Energiekonzern zu Maßnahmen drängen, die den Wert für die Aktionäre steigern sollen. Investoren kritisieren BP wegen des Fehlens einer klaren Strategie für die Expansion seines Öl- und Gasgeschäfts.