Boeing schrammte 2024 an Rekordverlust vorbei

Vor gut einem Jahr hatte ein während des Flugs herausgefallenes Teil der Seitenwand einer Boeing 737 MAX für Negativschlagzeilen gesorgt und das Misstrauen der Aufsichtsbehörden geschürt. Das Minus hatte sich abgezeichnet, nachdem Boeing Ende der vergangenen Woche einen Verlust von rund 4 Mrd. Dollar für das Schlussquartal in Aussicht gestellt hatte. Seit 2019 hat Boeing damit mehr als 30 Mrd. Dollar Verluste angehäuft. Ortberg bekräftigte seine Einschätzung, es werde Jahre dauern, um die Unternehmenskultur bei Boeing zu verbessern - "wahrscheinlich die größte Veränderung, die wir schaffen müssen".

Neben den Problemen in der Verkehrsflugzeug-Sparte leidet das Unternehmen darunter, dass ihm bei Militäraufträgen, die zu Festpreisen vereinbart werden, die Kosten davonlaufen. Schon in den ersten neun Monaten hatte die Rüstungssparte 3,15 Mrd. Dollar Verlust angehäuft. Ortberg schrieb in einem Brief an die Belegschaft, man habe jetzt einen klareren Blick auf die Risiken. "Wir haben vertiefte Untersuchungen all unserer herausfordernden Festpreis-Entwicklungsprogramme abgeschlossen." Boeing werde sich von Geschäftsbereichen trennen, "die für unsere Zukunft nicht entscheidend sind", sagte Ortberg.