Bodycams bei Polizei nun österreichweit ausgerollt

© APA/APA/THEMENBILD/HANS KLAUS TECHT home Aktuell Nachrichtenfeed

Zur Effizienzsteigerung und Entlastung beim Verwaltungsaufwand baut die Polizei weiter auf Technologie. Die "mobile Fallbearbeitung" werde in weiteren Bundesländern ausgerollt, kündigte Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) an. Zudem gebe es Körperkameras nun österreichweit - "jede Polizeidienststelle verfügt über die entsprechende Ausstattung". Beide Technologien wurden am Freitag in Leobersdorf (Bezirk Baden) im Rahmen der Ausrüstungsoffensive der Bundespolizei vorgestellt.

von APA