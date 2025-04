Bessere Stimmung bei Chinas Industrieunternehmen

© APA/APA/AFP/CLEMENT MAHOUDEAU home Aktuell Nachrichtenfeed

In China hat sich im März auch die Stimmung bei kleineren und mittleren Industriebetrieben trotz des Handelskonflikts mit den USA verbessert. Der vom Wirtschaftsmagazin "Caixin" ermittelte Einkaufsmanagerindex legte um 0,4 Punkte auf 51,2 Zähler zu. Damit zog der Indikator den vierten Monat in Folge an und stieg auf den höchsten Stand seit November.

von APA