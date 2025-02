Bericht: Pläne in Japan für Einstieg von Tesla bei Nissan

© APA/APA (AFP)/PHILIP FONG home Aktuell Nachrichtenfeed

Nach der gescheiterten Fusion der beiden japanischen Autobauer Nissan und Honda ist in Japan einem Zeitungsbericht zufolge ein Plan ausgearbeitet worden, Tesla bei Nissan an Bord zu holen. Der Vorschlag komme von einer Gruppe unter der Leitung des früheren hochrangigen Tesla-Managers Hiro Mizuno, berichtete die "Financial Times" am Freitag unter Berufung auf Insider. Unterstützt werde er von Japans früherem Premier Yoshihide Suga und dessen früherem Berater Hiroto Izumi.

von APA