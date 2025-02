Batterieriese CATL strebt Börsengang in Hongkong an

Ein Börsengang des in Shenzhen notierten Unternehmens und größten Batterieherstellers der Welt wäre einer der größten Börsengänge in Hongkong in den letzten drei Jahren. Die Aktienmärkte in Hongkong sind in dieser Zeit aufgrund der Verlangsamung des Genehmigungsverfahrens durch die chinesischen Aufsichtsbehörden und der volatilen globalen Finanzmärkte ins Stocken geraten. Der Plan von CATL, in Hongkong an die Börse zu gehen, kommt auch daher, dass die Stadt ein wachsendes Interesse an Zweitnotierungen chinesischer A-Aktien-Unternehmen verzeichnet, die versuchen, Liquidität im Ausland zu erschließen.