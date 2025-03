Bank Austria: 2025 BIP-Wachstum um 0,1 Prozent in Österreich

Die Ökonomen der Bank Austria hatten ihre Prognose für das Wirtschaftswachstum 2025 erst Mitte Februar von 0,9 auf 0,3 Prozent kräftig nach unten revidiert. Wifo und IHS gingen im vergangenen Dezember in ihrer Konjunkturprognose für 2025 noch von einem Wirtschaftswachstum in Österreich von 0,6 bzw. 0,7 Prozent aus. Am 27. März werden die beiden Forschungsinstitute neue Vorhersagen zum Wirtschaftswachstum und staatlichen Budgetdefizit präsentieren.

Die heimische Wirtschaft hat bereits zwei Rezessionsjahre hinter sich. Im Vorjahr ging das BIP in Österreich laut Statistik Austria um 1,2 Prozent zurück, 2023 war es ein Rückgang von einem Prozent.