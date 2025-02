Banco BPM verbessert Angebot für Vermögensverwalter Anima

© APA/APA/AFP/FILIPPO MONTEFORTE home Aktuell Nachrichtenfeed

Banco BPM, die drittgrößte italienische Bank, verbessert ihr im November eingereichtes Angebot für die Übernahme des Vermögensverwalters Anim Holding. So stockte BPM das Offert für jede Anima-Aktie von 6,2 auf 7 Euro auf, teilte die Bank in einer Presseaussendung am Mittwoch mit.

von APA