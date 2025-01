Airbus verfehlte 2024 Auslieferungsziel knapp

An Aufträgen herrscht bei Airbus kein Mangel - im Gegenteil. Im vergangenen Jahr sammelte der Hersteller Bestellungen über 878 Passagier- und Frachtjets ein. Nach Abzug von Stornierungen kamen 826 Aufträge hinzu. Der Auftragsbestand wuchs zum Jahresende auf 8.658 Maschinen. Der kriselnde Konkurrent Boeing aus den USA will seine Auslieferungs- und Auftragsbilanz am Dienstag (14. Jänner) veröffentlichen. In den ersten elf Monaten des vergangenen Jahres hatte er gerade einmal 318 Maschinen ausgeliefert.