Air France-KLM im Gespräch über Einstieg bei Air Europa

Air France-KLM ist in Gesprächen über einen Einstieg bei der spanischen Fluggesellschaft Air Europa. "Wir hatten ein Treffen mit Air Europa", sagte CEO Ben Smith der Nachrichtenagentur Reuters am Dienstag auf eine entsprechende Frage. Damit bestätigte Smith erstmals, den Erwerb eines Anteils in Betracht zu ziehen. Auf die Frage nach einer möglichen Beteiligung in Höhe von 51 Prozent antwortete Smith, einen Weg zu einer Mehrheit zu haben sei "ein Muss" für Air France-KLM.

von APA