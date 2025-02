15-Jährige im Bezirk Mödling tödlich abgestürzt

© APA/APA/THEMENBILD/EVA MANHART home Aktuell Nachrichtenfeed

In einer ehemaligen Zementfabrik in Kaltenleutgeben (Bezirk Mödling) ist eine 15-Jährige am späten Donnerstagabend tödlich abgestürzt. Die Jugendliche sei durch ein zwei bis vier Meter großes Loch im Boden gefallen, teilte Polizeisprecher Johann Baumschlager am Freitag auf Anfrage mit. Der Zugang zu dem Objekt war versperrt gewesen. Das Mädchen war in Begleitung dreier weiterer junger Menschen, deren Einvernahmen vorerst ausstanden. Weitere Ermittlungen waren im Gange.

von APA