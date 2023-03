ARTIKEL-INHALT

FACTS: Frauenthal Holding

trend TOP 500 Ranking: 107

Gegründet: 1907/1989

1907/1989 Unternehmenssitz: Rooseveltplatz 10, 1090 Wien

Rooseveltplatz 10, 1090 Wien Mitarbeiter: 2.403

2.403 Tätigkeiten: Holding und Beteiligungsverwaltung; Mischkonzern mit Haustechnik/Sanitär und Automotive-Sparte

Holding und Beteiligungsverwaltung; Mischkonzern mit Haustechnik/Sanitär und Automotive-Sparte Umsatz (2022): 1,1 Mrd. €

1,1 Mrd. € Eigentümer: FT Holding GmbH (Anteil: 68,25%), Streubesitz (Anteil: 31,75%)

FT Holding GmbH (Anteil: 68,25%), Streubesitz (Anteil: 31,75%) Vorstand: Hannes Winkler (VstVors), Erika Hochrieser (CFO), Wolfgang Knezek

Hannes Winkler (VstVors), Erika Hochrieser (CFO), Wolfgang Knezek Aufsichtsrat: Claudia Anna Beermann (ARVors), Andreas Staribacher (ARVorsStv), August Enzian (AR v BR del), Johannes Strohmayer, Christian Tassul, Thomas Zwettler (AB v BR del)

Claudia Anna Beermann (ARVors), Andreas Staribacher (ARVorsStv), August Enzian (AR v BR del), Johannes Strohmayer, Christian Tassul, Thomas Zwettler (AB v BR del) Website: frauenthal.at

frauenthal.at Börsen-Kennzahl: AT0000762406

Der Frauenthal Vorstand (von links): Erika Hochrieser (CFO), Hannes Winkler (VstVors), Wolfgang Knezek © Frauenthal Holding AG

Geschichte der Frauenthal Holding

Die Geschichte der Frauenthal Holding geht auf die 1921 gegründete „erste österreichische Porzellanfabrik“ von Ing. Ludwig Neumann zurück. Diese wurde 1974 an die schwedische Gruppe „Euroc“ verkauft, welche wiederum 1990 durch das Management aufgekauft wurde. Mit dem Management-Buy-out begann die Ceram-Gruppe sowie die Übernahme der Frauenthal Keramik AG.

Im Jahr darauf, 1991 ging das Unternehmen an die Wiener Börse (ISIN AT0000762406). Es folgten weitere Käufe und Übernahmen, so dass 2002 eine Reorganisation der Gruppe zu einer Holdinggesellschaft für Industriebeteiligungen unter dem Namen „Frauenthal Holding AG“ folgte.

Umsatzentwicklung Frauenthal Holding

Umsatzentwicklung Frauenthal Holding 2015 - 2021 Jahr Umsatz (Mio. €) +/- ggü. Vorjahr in % 2015 790,7 24,05 2016 754,4 -4,59 2017 904,5 19,90 2018 954,6 5,54 2019 951,29 -0,35 2020 874,04 -8,12 2021 1.024,09 17,17

Organisation der Frauenthal Holding AG

Die Struktur der Frauenthal Holding. Für eine vergrößerte Ansicht bitte auf die Grafik klicken. © Frauenthal Holding

Zur Frauenthal Holding gehören Produktionsstandorte, Holding- und Verwaltungsgesellschaften und Handelsgesellschaften in Österreich, Tschechien, Deutschland, Schweden, China, der Slowakei, den USA und Kanada. Die Konzernzentrale befindet sich in Wien; dort werden die Konzernentwicklung (Business Development auf Konzern- und Divisionsebene) durchgeführt und die strategische Ausrichtung der Divisionen gesteuert sowie die Reporting- und Investor-Relations Funktionen wahrgenommen. Genauer liegt die Rolle der Holding in der Strukturierung und Steuerung der Konzernfinanzierung, der Vorgabe der strategischen Ausrichtung der Divisionen und der Umsetzung von Projekten.

Mitarbeiterentwicklung Frauenthal Holding

Mitarbeiterentwicklung Frauenthal Holding 2015 - 2021 Jahr Mitarbeiter +/- ggü. Vorjahr in % 2015 3.121 17,07 2016 3.036 -2,72 2017 3.648 20,16 2018 3.580 -1,86 2019 3.517 -1,76 2020 3.292 -6,40 2021 3.255 -1,12

Frauenthal Haustechnik & Handel

Mit dieser Sparte steht die Frauenthal Holding im Großhandel für Sanitär, Heizung, Installationstechnik und Elektromaterial in Österreich an vorderster Stelle.

2005 erfolgte nach weiteren Käufen auch der Erwerb der SHT Haustechnik Beteiligungs AG (SHT-Gruppe), ein Großhandel, der die bekannten Industriemarken aus den Bereichen Sanitär, Heizung, Installation und Elektro sowie Produkte der Eigenmarke ALVA vertreibt. Mitte 2014 wurde die ÖAG, Österreichs zweitgrößter Sanitär-Großhändler übernommen und in der Folge als Frauenthal GmbH in die Gruppe eingegliedert.

Zu SHT gehört auch die Marke 1a Installateur, eine 1982 gegründete Kooperation selbstständiger Privatunternehmen aus der österreichischen Sanitär- und Heizungsbranche.

Seit dem Jahr 2020 ist Frauenthal mit der Marke Elektromaterial auch als Großhändler für die österreichischen Elektriker-Betriebe tätig.

Ebenfalls zu Frauenthal gehören der Rohrleitungs- und Tiefbauspezialist Kontinentale, bad&energie, die Installateur Service Zentren (ISZ) und ALVA Haustechnik.

Frauenthal Automotive

Seit dem Jahr 2002 ist Frauenthal auch in der Automotive-Sparte tätig. Der Einstieg erfolgte mit dem Erwerb der Styria Federn Gruppe mit der Produktion von Stahlfedern für Lkw und andere Nutzfahrzeuge.

2004 erweiterte die Holding ihr Standbein im Automotive-Sektor durch die Übernahme der Linnemann-Schnetzer-Gruppe, Hersteller von Bremsdruckbehältern aus Stahl.

Aus dem Stammgeschäft der Porzellanproduktion ging das neue, auf die Herstellung von Katalysatoren für die Automobilindustrie spezialisierte Unternehmen Ceram Catalysts GmbH hervor. Als Folge mehrerer Umstrukturierungen, neuer Beteiligungen und zwischenzeitlichen Teilverkäufen von Unternehmensteilen im Zuge der Wirtschaftskrise entstand die heutige Frauenthal Automotive.

Das Unternehmen beliefert mit seinen Erzeugnissen den Großteil der europäischen Nutzfahrzeugindustrie sowie ausgewählte PKW-Kunden und fertigt zudem für Industriekunden aus verschiedenen Branchen diverse Stahlkomponenten.

Zur Automotive-Sparte gehören heute die Gnotec-Gruppe, Frauenthal Airtank und Frauenthal Paowertrain.

Die Gnotec-Gruppe (Frauenthal Gnotec) mit zwei Standorten in Schweden, einen in der Slowakei, einen in China und einen in den USA. Sie liefert Metallblechteile.

Frauenthal Airtank mit je einem Standort in Deutschland und Tschechien ist europäischer Marktführer für Druckluftbehälter aus Stahl, die unter anderem in Bremssystemen schwerer LKW eingesetzt werden.

Frauenthal Powertrain entwickelt und produziert Ausgleichswellen, Pleuelstangen und Verteilerleisten für die PKW- und LKW-Industrie. Der Standort von Frauenthal Powertrain befindet sich in Deutschland.

