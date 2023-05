Dell-EMC: Computer Backend- und Speichersysteme

ARTIKEL-INHALT

FACTS: Dell-EMC (EMC Computer Systems Austria GmbH) / Dell Technologies

trend TOP 500 Ranking: 124

Gegründet: 1997

1997 Firmensitz: 1120 Wien, Wienerbergstraße 41-43/4. Stock

1120 Wien, Wienerbergstraße 41-43/4. Stock Mitarbeiter:innen (2021): 600

600 Tätigkeit: Informationstechnologie, Computer-Speichersysteme und Backend-Systeme

Informationstechnologie, Computer-Speichersysteme und Backend-Systeme Umsatz (2021): 900 Mio €

900 Mio € Eigentümer: EMC Information Systems International UNLIMITED COMPANY (IRL) 100%; in Eigentum von Dell Technologies

EMC Information Systems International UNLIMITED COMPANY (IRL) 100%; in Eigentum von Dell Technologies Geschäftsführung: Michelle Mann-Adams, Sophie Rönnertz-Palebo, Stefan Trondl

Michelle Mann-Adams, Sophie Rönnertz-Palebo, Stefan Trondl Website: dell.com

Über Dell-EMC

Dell-EMC ist das Nachfolgeunternehmen der früheren EMC Computer Systems Austria GmbH, der 1997 in Wien gegründeten Österreich-Niederlassung der EMC Corporation aus den USA. EMC war spezialisiert auf Server- und Speichersysteme für Betreiber von großen Rechenzentren sowie Backup-Lösungen und Softwarelösungen zum Dokumenten- und Content-Management.

EMC war bis 2015 der weltweit größte Anbieter von Computer-Speichersystemen, noch vor Konkurrenten wie IBM, HP, Hitachi Data Sytems oder NetApp.

2015 gab das Unternehmen Dell Inc. bekannt, EMC für 67 Milliarden Dollar übernehmen zu wollen. Seit Vollzug der Fusion im September 2016 firmiert Dell Inc. als Dell Technologies. Die vormals von EMC angebotenen Server- und Backend-Produkte werden unter dem Label Dell-EMC vertrieben. Firmenrechtlich trägt die frühere EMC Computer Systems Austria GmbH immer noch ihren alten Namen.

Das Unternehmen erwirtschaftete 2021 in Österreich mit 600 Mitarbeitern einen Umsatz von 900 Mio. €. Die Geschäftsleitung der EMC Computer Systems Austria GmbH liegt in den Händen von Michelle Mann-Adams und Sophie Rönnertz-Palebo. CEO von Dell Österreich ist Stefan Trondl.

Die Dell-EMC Geschäftsführerinnen Michelle Mann-Adams (li) und Sophie Rönnertz-Palebo © Dell Technologies

Umsatzentwicklung Dell-EMC (Dell Technologies)

Umsatzentwicklung Dell-EMC (Dell Technologies) 2019 - 2021 Jahr Umsatz (Mio. €) +/- ggü. Vorjahr in % 2019 815 n.A. 2020 990 21,47 2021 900 -9,09

Firmengeschichte: EMC Computer Systems Austria GmbH / Dell Technologies

EMC

Das frühere EMC Headquarter in Massacusettes. Die 67 Milliarden Dollar schwere Übernahme durch Dell gilt bis heute als größte Fusion der IT-Branche. © 2015 Getty Images

Die EMC Corporation wurde im August 1979 von Richard Egan und Roger Marino im US-amerikanischen Bundesstaat Massachusetts gegründet. Zu Beginn stellte man Computermöbel her, sattelte jedoch bald auf die Entwicklung von Speichertechnologie um. In kürzester Zeit avancierte die EMC Corporation zu einem der wirtschaftlich erfolgreichsten Unternehmen der USA. Dieser Erfolg lässt sich zu großen Teilen auf die Symmetrix zurückführen, einem Storage-System das ab 1990 vertrieben wurde und 24 GB Speicherkapazität aufzuweisen hatte.

1997 wurde der Standort in Österreich eröffnet und in den 2000er Jahren baute die EMC Corporation ihr Produktportfolio durch die Übernahme einer Vielzahl an Unternehmen der IT-Branche stetig aus. Neben dem Kerngeschäft der Speichersysteme kamen auf diesem Weg auch Bereiche wie Virtualisierung, Informationssicherheit, Datensicherung, Big Data oder Cloud-Computing hinzu. 2015 wurde das Unternehmen schließlich für 67 Mrd. USD von Dell Technologies übernommen und ein Jahr später fusioniert.

Dell

Michael Dell, Gründer, Eigentümer und Chef Dell Technologies © 2021 Getty Images

Michael Dell gründete 1984 mit nur 1.000 US-Dollar Startkapital die PCs Limited im texanischen Austin, welche später in Dell Computer Corporation umbenannt wurde. Der erste eigene PC des Unternehmens wurde 1985 entwickelt, bereits 1987 folgte die erste Expansion nach Großbritannien und 1988 wurde Dell an der US-Börse notiert. Notebooks fanden 1991 ihren Weg ins Angebot und zwei Jahre später überschritt der Konzernumsatz erstmals die 1-Mrd.-Dollar Umsatzmarke. Im Zuge des Platzens der Dotcom-Blase Anfang 2000 musste das Unternehmen einen starken Umsatzeinbruch hinnehmen und 5.700 Stellen abbauen. Bereits 2003 hatte sich das Geschäft jedoch wieder stabilisiert und Dell erreichte einen Jahresumsatz von 40 Mrd. USD

Die 2000er Jahre brachten einige Akquisitionen des Unternehmens mit sich. 2009 wurde der IT-Dienstleister Perot Systems Corp. übernommen, 2010 KACE, ein Anbieter von Systemmanagement-Lösungen und 2012 wurde sowohl das Netzwerksicherheitsunternehmen SonicWall, als auch der Softwarehersteller Quest in den Besitz von Dell gebracht. Nach 25 Jahren an der Börse kaufte Michael Dell 2013 sein Unternehmen gemeinsam mit dem Finanzinvestor Silver Lake für 24,9 Mrd. USD zurück und wurde damit zum Allein-Inhaber . Das Delisting der Aktien erfolgte einen Monat später. Die europäische Produktionsstätte des Unternehmens befindet sich heute im polnischen Łódź und hat rund 1200 Mitarbeiter.

Dell-EMC

Die EMC Computer Systems Austria GmbH ist (laut Firmenbuch) zu 100% im Besitz der irischen EMC Informations Systems International UNLIMITED COMPANY. Die EMC Computer Systems Austria GmbH wurde jedoch 2022 in einer Generalversammlung von der irischen Mutterfirma abgespalten und von der Dell GmbH übernommen. Die Geschäftsführung besteht seit 01.11.2022 aus Carol Michelle Mann Adams (geb. 1978) und Ann Sophie Elisabeth Rönnertz Palebo (geb. 1967). Heute agiert die EMC Computer Systems Austria nur noch unter dem Markennamen „Dell“.

Mitarbeiterentwicklung Dell-EMC (Dell Technologies)

Mitarbeiterentwicklung Dell-EMC (Dell Technologies) 2019 - 2021 Jahr Mitarbeiter +/- ggü. Vorjahr in % 2019 550 n.A. 2020 594 8,00 2021 600 1,01

Back-End-Produkte – Infrastrukturlösungen von Dell Technologies

Spätestens die Übernahme von EMC machte Dell Technologies zum größten Anbieter von Back-End-Produkten weltweit. Dazu zählen unter anderem Server, Netzwerk-, Speicher- und Datensicherungsprodukte. Darüber hinaus wird auch eine Vielzahl an Software-Hardware-Lösungen sowie Managementsoftware angeboten. Das Angebot innerhalb dieser Sparte richtet sich primär an Unternehmen jeglicher Größenordnung. Auch der Servicebereich wurde kontinuierlich ausgebaut und konnte auch im Beratungsgeschäft Fuß fassen. Der Fokus von IT-Lösungen liegt hierbei momentan im Gesundheitswesen, bei dem Dell laut einer Studie von Gartner derzeit führend in Europa ist.

Ein Beispiel für die Konzentration auf den Back-End-Bereich ist APEX, eine vollständige IT-Infrastrukturlösung, die Unternehmen bei einer Reihe von Daten- und Workload-Anforderungen unterstützen soll. Damit sollen sich Firmen mehr auf ihr eigentliches Kerngeschäft, als auf das Management ihrer Infrastruktur fokussieren können. Das Angebot von Dell umfasst hierbei eine Vielzahl an Services. End-to-End-Lösungen unterstützen bei der Cybersecurity, reagieren auf Bedrohungen und helfen dabei, Daten und IT-Ressourcen sicher, geschützt und verfügbar zu halten.

Weiters im Angebot: Big-Data-Technologien, KI-Lösungen, Lösungen zur Digitalisierung der Arbeit, cloud-basierte Arbeitsplätze oder KI-Workstations die komplexe Aufgaben wie Data Analytics oder statistische Modellierung übernehmen.

Notebooks, Desktop-PCs und weitere Produkte von Dell Technologies

Unter der Marke Dell werden heute Laptops, Desktop- und Gaming-PCs ebenso angeboten wie Workstations oder Thin Clients, die über einen Server Zugriff auf einen virtuellen Arbeitsplatz gewähren. Ergänzt wird die Produktpalette durch Monitoren und PC-Zubehör wie Tastaturen, Mäusen, Webcams, Kopfhörern und vielem mehr.

Das Unternehmen lässt Hardware-Komponenten von Drittproduzenten herstellen. Dell setzt dabei auf On-Demand-Produktion. Produkte werden erst nach der Bestellung des Kunden zusammengestellt.

