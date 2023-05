ARTIKEL-INHALT

FACTS: Delfortgroup AG

trend TOP 500 Ranking: 123

Gegründet: 1981; mehrfach umfirmiert, zuletzt 2007

Firmensitz: 4050 Traun, Fabrikstraße 20

MitarbeiterInnen (2021): 3.165

Tätigkeiten: Herstellung von Papier- und Pappe-Produkten, Verarbeitung von Zellstoff

Umsatz (2021): 909,19 Mio €

Eigentümer: DELTOS Management GmbH 44,88%, Chephren Privatstiftung 29,12%, SIGNOS Holding GmbH 26%

Vorstand: Martin Zahlbruckner (VstVors, CEO), Roland Faihs (COO, CFO), Christoph Steger

Aufsichtsrat: Norbert Nagele (ARVors), Lothar Trierenberg (ARVorsStv), Stephan Trierenberg (ARVorsStv) plus 3 weitere

Website: delfortgroup.com

Umsatzentwicklung Delfort Gruppe

Umsatzentwicklung Delfort Gruppe 2015 - 2021 Jahr Umsatz (Mio. €) +/- ggü. Vorjahr in % 2015 743,8 n.A. 2016 782,5 -0,37 2017 779,6 3,54 2018 807,2 3,45 2019 930,9 15,32 2020 883,45 -5,10 2021 909,19 2,91

Über Delfort

Delfort ist ein oberösterreichischer Produzent funktionaler Spezialpapiere mit Zentrale in Traun, Oberösterreih. Die heutige Delfortgroup AG ging 2006 aus der Spaltung des Trierenberg-Konzerns hervor. Die Gruppe ist in Europa, Amerika und Asien tätig und beschäftigte im Jahr 2021 weltweit 3.165 Mitarbeiter.

Martin Zahlbruckner, CEO Delfort © Robert Josipovic Photography

Zu der Unternehmensgruppe gehören 13 Papierfabriken mit Standorten in Österreich, Deutschland, Tschechien, Ungarn, Bulgarien, Finnland, Vietnam, China, Malaysia, Mexiko und den USA. In den Fabriken werden jährlich mehr als 10.000 km² Papier hergestellt. Vertriebseinheiten der Delfort Gruppe sind in Frankreich, Deutschland,Italien, China, UK und den USA angesiedelt.

Mit einem Umsatz von 909 Millionen Euro liegt das Unternehmen auf Rang 123 im trend. TOP500 Ranking der größten Unternehmen Österreichs.

Das operative Geschäft wird von CEO Martin Zahlbruckner und Roland Faihs (COO und CFO) geführt.

Produktionsstraße im Delfort-Werk Wattens Vietnam © Delfort Group

Geschichte von Delfort

Das Unternehmen Delfort kann auf eine sehr lange Geschichte zurückblicken. Der Vorarlberger Franz Christian Feurstein erwarb 1865 eine ausgebrannte Mühle im oberösterreichischen Traun und begann ab 1867 mit der Herstellung von Strohpapier. Einige Jahre später begann die Produktion von Zigarettenpapier, das bis heute ein wichtiges Produkt für das Unternehmen darstellt.

1903 wurde die Feurstein-Mühle von den Geschäftspartnern Robert Trierenberg sowie von den Gebrüdern Mahler übernommen, die den Betrieb nach dem Zweiten Weltkrieg massiv ausbauten.

1962 folgte die Gründung von Tann. Das Unternehmen verarbeitet und veredelt das Papier der Feurstein-Fabrik bis heute. 1970 stieg die Familie Mahler aus dem gemeinsamen Unternehmen aus, womit die Trierenbergs zu den Alleineigentümern von Tann und der Feurstein-Mühle.

1981 kam es schließlich zur Gründung der delfortgroup AG, 2006 wurden Unternehmen wieder operativ geteilt und Tann zu einem Kunden der delfortgroup AG.

Mitarbeiterentwicklung Delfort Gruppe

Mitarbeiterentwicklung Delfort Gruppe 2015 - 2021 Jahr Mitarbeiter +/- ggü. Vorjahr in % 2015 2.038 n.A. 2016 2.402 17,86 2017 2.363 -1,62 2018 2.392 1,23 2019 3.242 35,54 2020 3.186 -1,73 2021 3.165 -0,66

Die Eigentümerfamilie Trierenberg

Die Unternehmen der Delfort Gruppe sind nach wie vor über diverse Privatstiftungen im Eigentum der Familie Trierenberg.

Die meisten Anteile an der delfortgroup AG hält die DELTOS Management GmbH mit 44,88%, die wiederum zu 100% im Besitz der XANTHOS Privatstiftung ist, zu deren Eigentümern Elfried, Lothar und Stephan Trierenberg gehören.

Des Weiteren sind die Chephren Privatstiftung mit 29,12% sowie die SIGNOS Holding GmbH mit 26% am Unternehmen beteiligt. Auch in diesen beiden Firmen zählen Mitglieder der Familie Trierenberg prominent zu den Eigentümern.

Produkte von Delfort

Die delfortgroup AG ist auf die Herstellung von spezifischen, zumeist dünnen Papierprodukten spezialisiert, die in verschiedenen Bereichen zum Einsatz kommen.

Zigarettenpapier

Eine der ältesten Sparten des Unternehmens ist die Papierherstellung für die Tabakindustrie. Sowohl die klassische braune Ummantelung von Zigarettenfiltern als auch Zigarettenpapier selbst werden von der delfortgroup AG produziert.

In der Produktpalette des Unternehmens finden sich darüber hinaus auch Zigarettenschachteln sowie Tabakbeutel. Im Segment der Rauchwaren ist das Unternehmen weltweit führend und exportiert seine Produkte in mehr als 50 Länder. Das rückläüfige Geschäft mit Rauchwaren lässt Delfort jedoch zusehends Alternativen zu diesem Geschäftszweig entwickeln.

Lebensmittel und Gastro-Bereich

Zunehmende Bedeutung gewinnen in der Delfort Gruppe Papiere für den Lebensmittel- und Gastronomiebereich. Delfort stellt etwa Papier-Strohhalme oder Papier für das Verpacken von Pommes Frites, Burgern oder Süßigkeiten her. Für den Home-Cooking-Bereich produziert Delfort etwa Backpapier oder Backförmchen wie Muffin-Formen.

Dünnes Verpackungspapier, etwa für Nahrungsmittel, ist die Nische, in der die Delfort Gruppe weltweit erfolgreich ist. © Delfort Group

Print & Publishing

Als Papierunternehmen ist die delfortgroup AG auch im Buchdruck und Publishing Segment vertreten. Der Fokus liegt auch dabei bei Büchern, die aufgrund ihres Umfangs auf dünnem Papier gedruckt werden. Dazu gehören unter anderem Bibeln, aber auch Lehrbücher für Recht, Medizin oder Technik.

Im Pharmabereich bietet die delfortgroup AG die Herstellung und das Drucken der Beipackzettel für Medikamente und Kosmetika an. Ein weiteres Delfort-Spezialpapier ist Skizzenpapier für architektonische Planungen.

Nachhaltigkeit bei Delfort

Das Unternehmen hat sich deshalb ambitionierte Umweltziele Umwelt gesetzt. Bis 2030 sollen die Emissionen an Treibhausgasen sowie die Verwendung von Frischwasser um 20% gesenkt werden. Außerdem soll die Energieeffizienz in den Fabriken des Unternehmens um 15% erhöht werden. Die Delfort Gruppe bezieht zudem ausschließlich Holz von 100% FSC zertifizierten Herstellern.

Für ihre Nachhaltigkeitsmaßnahmen hat die Delfort Gruppe 2022 eine Platin-Medaille im ecovadis Sustainability Rating erhalten.

