Carsten Maschmeyer, AWD-Gründer, Start-up-Investor und Autor

Steckbrief Carsten Maschmeyer

Name: Carsten Maschmeyer

Carsten Maschmeyer Geburtsdatum 8. Mai 1959, Bremen

8. Mai 1959, Bremen Geburtsort: Bremen

Bremen Ausbildung: Medizinstudium abgebrochen

Medizinstudium abgebrochen Reich durch: Vermögensberatung, Investments in Start ups und Venture Capital

Vermögensberatung, Investments in Start ups und Venture Capital Geschätztes Vermögen (2023): 1,2 Milliarden Dollar

1,2 Milliarden Dollar Aktuelle Tätigkeit: Finanzunternehmer und Investor

Finanzunternehmer und Investor Ehefrau: Veronica Ferres

Veronica Ferres Kinder: Maurice und Marcel



Muss ausgerechnet ich diese Eltern haben?



Maschmeyer über seine entbehrungsreiche Kindheit

Kindheit und Jugend Maschmeyers von Armut und Strenge geprägt

Carsten Maschmeyer wuchs im norddeutschen Bremen auf. Die ersten Lebensjahre verbrachte er mit seiner Mutter in einem Mutter-Kind-Heim in Hildesheim. Sie war dort Sekretärin in einem Schulamt. Sein Vater kümmerte sich nicht um ihn. Im späteren Verlauf seiner Kindheit lernte die Mutter einen neuen Mann kennen. Der Stiefvater, ein Ingenieur, erzog ihn mit Strenge. Prügel waren keine Seltenheit. In einem seiner Bücher, „Selfmade: Die Erfolgsformel“ merkt Maschmeyer zu seiner Kindheit an: „Als Kind musste ich sonntags immer mit meinen Eltern spazieren gehen – so richtig spießig, im Wald, mit Sonntagshose. Wir gingen nicht mal zu einem Ausflugslokal wie die Eltern meiner Klassenkameraden, denn dafür reichte das Geld nicht. Oft dachte ich verzweifelt: Das kann doch nicht wahr sein! Muss ausgerechnet ich diese Eltern haben?“ Für seine Mutter findet er dennoch liebevolle Worte: "Sie hatte mit ihrer liebevollen Strenge immer das beste im Sinn für mich. Ihr verdanke ich alles", wie er auf Instagramm schreibt.

An die Schulzeit hat Maschmeyer nicht viele positive Erinnerungen. Er war ein Schlüsselkind und soll immer wieder Hänseleien ausgesetzt gewesen sein. Das wird mit seiner billigen Kleidern begründet, denn in den 1970er-Jahren begann der Druck Markenkleidung zu tragen, die sich die Maschmeyers nicht leisten konnten. Dennoch versuchte der Bub, sich nicht unterkriegen zu lassen und anderswo zu glänzen. Das zeigte er beispielsweise durch seinen Bezirksjugendmeistertitel im Mittel- und Langstreckenlauf. 1978 machte er das Abitur.

Nach dem Schulabschluss wurde Maschmeyer für zwei Jahre Zeitsoldat bei der Bundeswehr. Im Anschluss daran begann er ein Medizinstudium an der Medizinischen Hochschule Hannover.

Wie hat Carsten Maschmeyer sein Vermögen gemacht?

Da Maschmeyer von zu Hause für sein Studium nicht viel finanzielle Unterstützung erwarten konnte, arbeitete er nebenher im Vertrieb beim Vermögensberater OVB. Aus dem Nebenjob entwickelt sich eine Passion, die ihn völlig in Beschlag nahm. Nach nur knapp zwei Jahren Studium exmatrikulierte ihn die Universität aufgrund immenser Fehlzeiten. Beflügelt vom frühen Erfolg, verfolgte Maschmeyer seine Karriere stringent weiter. 1983 wurde er beim Vermögensberater OVB zum Landesdirektor und gehörte zu dessen erfolgreichsten Verkäufern. Vier Jahre später trennten sich die Wege und Maschmeyer erhielt einer Abfindung im siebenstelligen Bereich. Er plante nämlich eine „unabhängigen Finanzberatung“, die es zu diesem Zeitpunkt noch nicht in dieser Form gab. Im Alter von 28 Jahren stand damit die erste Million auf seinem Bankkonto.

Durch Strukturvertrieb AWD zum Millionär

Maschmeyer im Jahr 1991 in der Hochblüte des AWD. © IMAGO/United Archives

1988 stieg Maschmeyer mit diesem Geld in das von seinem späteren Schwager gegründete Finanzvertriebsgesellschaft Allgemeinen Wirtschaftsdienst (AWD), die heutige Swiss Life Select und Swiss Life ein. Er übernahm daraufhin die Mehrheit und baute ihn bis zum Jahre 2011 zu einem der größten Strukturvertriebe in Europa und definierte das Finanz- und Versicherungsgeschäft neu. Das Geschäftsmodell sah vor, Kunden unabhängig von jeglichen Versicherungen oder Banken zu beraten und ihr Geld für sie zu investieren, beinhaltete aber auch den Verkauf riskanter Aktienfonds und geschlossene Fonds. Er wurde wegen seines Erfolgs auch "Europas erfolgreichster Jungunternehmer" gefeiert. 1991 begann Maschmeyer mit der Expansion und gründete unter anderem AWD Österreich. Es folgten Tochterunternehmen in Großbritannien, der Schweiz und Mittel- und Osteuropa.

Anleger forderten Schadenersatz in Millionenhöhe

Sieben Jahre später, 1995, warnte das Konsumentenschutzunternehmen Stiftung Warentest vor der AWD und seinen Anlagepraktikten. Anleger, die sich geprellt fühlten, forderten Schadenersatz in Höhe von 43 Millionen Euro. Doch die Warnungen verhallten ohne nachhaltigen Einfluss auf den Erfolg Maschmeyers und des AWDs. Die Zahl an Kunden wuchs weiter. 2005 einigte sich AWD mit Anlegern, die sich falsch beraten gefühlt haben, außergerichtlich.

Erfolgreicher Börsengang trotz Aktiencrash

Das Unternehmen ging sogar Mitten im Platzen der Dotcomblase im Jahr 2000 an die Börse, was ihn über Nacht zum Multimillionär machte. Bei einem Ausgabekurs von 54 Euro pro Aktie wurde ein Emissionserlös von etwa 500 Millionen Euro erzielt. Der Finanzmanager war neun weitere Jahre Vorstand im AWD. Danach verabschiedete er sich endgültig von dem Finanzunternehmen.

Schweizer Versicherung kauft AWD um mehr als eine Milliarde Euro

Der Versicherer Swiss Life kaufte im Jahr 2008 den AWD. Dieser zahlt 1,2 Milliarden Euro für das Unternehmen und lieferte damit die Grundlage für das Vermögen von Maschmeyer seither . Knapp die Hälfte davon musste der Konzern später allerdings abschreiben. Im selben Jahr erteilte der Bundesgerichtshof ein richtungsweisendes Urteil, wonach Angaben über Chancen und Risiken im Anlegerprospekt kein Freibrief für Vermittler sei, Risiken im Gespräch abzuwerten. Bis 2009 bleibt Maschmeyer Vorstand des AWD.

Maschmeyer als Investor bei TV-Show “Die Höhle des Löwen”

Einer breiten Öffentlichkeit wurde durch Maschmeyers Auftritt in der VOX-Fernsehsendung „Die Höhle der Löwen“ bekannt. Seit 2016 tritt er dort als Investor auf und hat seither in etliche vielversprechende Start ups investiert. Seine Investitionssumme beläuft sich auf über zehn Millionen Euro. Die Sendung erwies sich für den Unternehmer als Imagegewinn heraus. Die Zuschauer nehmen ihn als smarten Gentleman wahr, der auf sympathische Weise Gründern helfen möchte. 2018 folgte eine weitere Fernsehverpflichtung mit der Existenzgründungsshow „Das ist deine Chance“. Nach drei Folgen stellte der Fernsehsender Sat.1 die Produktion aufgrund zu geringer Quoten ein.

Getätigte Investments bei der Höhle des Löwen

Der Investor ist in rund 130 Startups zwischen Tel Aviv und San Francisco investiert. Ein Auszug seiner letzten Deals, die während oder nach der Ausstrahlung von 2022 und 2023 zu Stande kamen.

Staffel 13 – Frühjahr 2023

Articly – Zeitung zum Hören – (70.000 Euro für 20%)

Lockcard – slim Wallet – (100.000 Euro für 12.5%)

Staffel 12 – Herbst 2022

Triggerdinger – Verspannungslöser – (60.000 Euro für 12%)

Flasher – Blinkerarmband – (75.000 Euro für 10%)

Nippli – Nippelcover (90.000 Euro für 20%)

BeeSafe – Fahrradbox – (48.333 Euro für 10%)

Pagospace – NFC-Ring – (200.000 Euro für 15%)



Staffel 11 – Frühjahr 2022

NetzBeweis – Beweissicherung (45.000 Euro 8%)

freibeik – Fahrrad-Sattel – (150.000 Euro für 20%)

xeem – HR Platform (100.000 Euro für 8%)

THE PLANT BOX – Balkonkasten (75.000 Euro für 10%)

SendMePack – nachhaltige Versandkartons (66.666 Euro für 11%)

Quelle: Vermögensmagazin



Skandale um Maschmeyer: Vorwürfe wegen Betrugs und Einflussnahme in Wahlkampf

Wahlkampfmanipulation

1998 wurde Maschmeyer während des deutschen Wahlkampfs vorgeworfen, eine Werbekampagne für über eine halbe Million Deutsche Mark geschalten zu haben. Sie sollte angeblich dazu beitragen Oskar Lafontaine als Kanzler zu verhindern. Im selben Jahr soll er rund 150.000 Deutsche Mark für den Wahlkampf Schröder für seine Bundestagswahl beigesteuert haben. Es wurde ihm vorgeworfen, versucht haben die Herkunft des Geldes zu verschleiern. Maschmeyer wehrte sich vehement gegen den Vorwurf. Auch mit dem späteren Bundespräsidenten Christian Wulff pflegte und pflegt Maschmeyer gute Kontakte.



Verfahren wegen schweren gewerbsmäßigen Betrugs an 2.500 Immofinanz-Aktionären

Schwer in der Kritik stand Maschmeyer aber vor allem wegen fragwürdiger Geschäftspraktiken des Strukturvertriebes AWDs. Maschmeyer soll damals der Mastermind hinter einer ausgekochten und skrupellosen Verkaufsstrategie gewesen sein, die zum Ziel hatte risikoreiche Investments gegenüber Kleinanlegern als harmlos und nahezu risikolos darzustellen. Er und das Unternehmen hätten dagegen durch die Provisonen damit ein Vermögen damit gemacht, so die Kritik. Er wurde damals auch zum Hassobjekt etlicher Kleinanleger, die bei allzu riskanten Geschäften ihr Geld verloren hatten.

Strafanzeige gegen AWD-Gründer Maschmeyer

Kämpfer für die Gerechtigkeit und Wiedergutmachten für die Verluste die Kleinanleger des AWD erlitten hatte, war der österreichische Verein für Konsumenteninformation (VKI) . Der VKI warf dem Finanzvertrieb konkret vor, rund 2.500 Anleger in Immofinanz- und Immoeast-Aktien als besonders sichere Veranlagung angedreht zu habe. Dem Unternehmen wurde vorgeworfen, durch diese Verharmlosung ahnungslose Kleinanleger um ihr Geld gebracht zu haben. 2011 hatte der AWD eine 83-seitige Strafanzeige gegen AWD-Gründer Maschmeyer und 19 weitere AWD-Manager eingebracht.

Anleger erhielten sieben Millionen Euro Entschädigung

Der VKI hat insgesamt fünf Sammelklagen wegen „systematischer Fehlberatung“ gegen den AWD eingebracht. Der konkrete Vorwurf: Der AWD soll die Berater zu aggressiver Verkaufsakquise bei Kleinanlegern angespornt haben und durch Provisionsvorauszahlungen sogar in finanzielle abhängig getrieben haben. Dem Anlegeberater AWD wurde vorgeworfen, Anlegerinteresse vernachlässigt zu haben, und "stattdessen Immobilienaktien übergewichtet zu haben, da diese höhere Provisionen gebracht hätten", wie damals die Austria Presse Agentur berichtete. Mutmaßlicher Schaden: 40 Millionen Euro. Letztlich einigten sich der VKI und die AWD-Nachfolgerin Swiss Life Select Österreich auf einen Kompromiss. Swiss Life zahlte im Jahr 2013 über elf Millionen Euro an den VKI, davon erhalten die 2500 Anleger sieben Millionen Euro. Der Rest ging als Erfolgshonorar an den deutschen Prozessfinanzierers Foris, der die Sammelklagen und Anwaltskosten vorfinanziert hatte. Dem AWD gelang es zuvor den Anlegerschaden von 40 Millionen Euro auf 23 Millionen Euro herunterzuverhandeln.

Umstrittener Dreiländer-Fonds

2011 deckt das Magazin der Stern zudem auf, dass der AWD fast 35.000 Anteile an einem umstrittenen Dreiländer-Fonds an Anleger verkauft hatte und nicht wie Maschmeyer behauptet nur in ein Einzelfällen. Nach Recherchen von Stern und NDR hatten viele der Anleger sogar einen Kredit aufgenommen, um die als so vielversprechend dargestellt Investition zu stemmen.

Welche Firmen gehören Carsten Maschmeyer? Unter der Firmengruppe Maschmeyer Group sind die Venture-Capital-Unternehmen von Carsten Maschmeyer vereint. Investmentvehikel Alstin Capital (Alternative Strategic Investments GmbH) Investiert in Wachstumsunternehmen aus verschiedenen Branchen.

Investiert in Wachstumsunternehmen aus verschiedenen Branchen. Der Fonds seed&speed ventures investiert mit Kapital, unternehmerischem und Vertriebs-Know-How in Software-Startups in Frühphasen.

investiert mit Kapital, unternehmerischem und Vertriebs-Know-How in Software-Startups in Frühphasen. HMNC Brain Health ist ein Biotechnologieunternehmen, gegründet gemeinsam mit dem ehemaligen Direktor des Max-Planck-Instituts für Psychiatrie, Florian Holsboer zur Erforschung und Entwicklung neuer Medikamente gegen Depressionen und Angsterkrankungen.

ist ein Biotechnologieunternehmen, gegründet gemeinsam mit dem ehemaligen Direktor des Max-Planck-Instituts für Psychiatrie, Florian Holsboer zur Erforschung und Entwicklung neuer Medikamente gegen Depressionen und Angsterkrankungen. Paladin Asset Management GmbH: Vermögensverwaltung mit Sitz in Hannover, strebt langfristig orientierte Aktieninvestments mit nachhaltiger Wertsteigerung an. Investieren wird in Unternehmen, die an der Börse unterbewertet erscheinen. Der Fonds Paladin ONE (ISIN DE000A1W1PH8) hat in drei Jahren zwölf Prozent gemacht (Stichtag 27. Juli 2023).

GmbH: Vermögensverwaltung mit Sitz in Hannover, strebt langfristig orientierte Aktieninvestments mit nachhaltiger Wertsteigerung an. Investieren wird in Unternehmen, die an der Börse unterbewertet erscheinen. Der Fonds Paladin ONE (ISIN DE000A1W1PH8) hat in drei Jahren zwölf Prozent gemacht (Stichtag 27. Juli 2023). In der Machmeyer-Gruppe sind auch Beratungsleistungen, Gemeinschaftsunternehmen und Investitionen, die Maschmeyer gemeinsam mit seiner Familie, Partnern und Kollegen tätigt, enthalten.

Das Vermögen des Finanzprofis

Die deutsche Tageszeitung "Die Welt" gab Maschmeyers Vermögen im Jahr 2020 auf ihrer Liste der „1001 reichsten Deutschen“ mit 1,3 Mrd. Euro an, womit er Platz 166 der reichsten Deutschen belegte, für 2021 lag die Schätzung des Finanzmagazins Forbes bei rund 1,1 Milliarden Dollar. 2023 liegt es laut dem Vermögensmagazin bei 1,2 Milliarden Dollar.



Geld macht zum ersten Mal glücklich, wenn es die Existenz sichert



Seine Einstellung zum Thema Geld

In einem Interview aus dem Jahr 2014 in der Tageszeitung Handelsblatt ist nachzulesen, wie Maschmeyer über Reichtum denkt: „Geld macht zum ersten Mal glücklich, wenn es die Existenz sichert. Und zum zweiten Mal, wenn es die Lebensqualität steigert, man sich ein schönes Auto kaufen und schöne Reisen machen kann. Aber danach kommen Luxusprobleme: Kauft man ein zweites Ferienhaus – das macht meines Erachtens dann nicht noch glücklicher.“

So investiert Maschmeyer sein eigenes Geld

Er selbst habe das eigene Geld so aufgeteilt, wie er auch seinen Anlegern raten würde: „Wir haben in der Familie passive Sachwerte wie Immobilien, die wir nicht selbst managen. Das machen Profis für uns. Aktiv kümmern wir uns um Aktien. Das macht mein Sohn Marcel, er hat mit 13 Jahren angefangen, mit Aktien zu arbeiten. Heute betreibt er das professionell mit seinem Partner Matthias Kurzrock und erfolgreich mit seinem Paladin One Fonds", so Maschmeyer gegenüber dem Wirtschaftsmagazin Focus.

Was Verkäufer von Maschmeyer lernen können

1. Netzwerk

Gute Kontakte nennt Maschmeyer extrem wichtig für den beruflichen Erfolg. "Ein Leben ohne Beziehungen ist wie Tauchen ohne Sauerstoffflasche", hat Maschmeyer in dem Buch "Selfmade. erfolg reich leben" geschrieben. Und: Er kenne sogar Personen, "die einzig wegen ihrer Netzwerke, Kontakte und Beziehungen einen begehrten, gut bezahlten Job bekommen haben". Diese seien bei Unternehmen begehrt, weil sie der "Zugangsschlüssel zu weiteren Schlüsselkontakten" seien. Maschmeyer selbst spricht von Beziehungskonten. Zu seinen engen Kontakten zählen laut seinen eigenen Angaben, nachzulesen in einem seiner Bücher (siehe unten) Altkanzler Gerhalrd Schrüder und Ex-Bundespräsident Christian Wulff.



Ich kenne Personen, die einzig wegen ihrer Netzwerke, Kontakte und Beziehungen einen begehrten, gut bezahlten Job bekommen haben



Maschmeyer in seinem Buch Selfmade. erfolg reich leben

Er gab einmal an, zu Weihnachten an die 800 Karten an wichtige Kontakte zu schreiben. Jeder neue Kontakt erhält eine kurze Nachricht von ihm, in der er sich nochmals für den Kontakt bedankt und eine kurze persönliche Note mit Bezug zum Kennenlernen beisteuert.

2. Viele Kontakte

Wer mehr Termine macht, mehr Telefonate tätigt und mehr in seine Verkäuferpersönlichkeit investiert, wird auch erfolgreicher im Vertrieb sein, so sein Prinzip, das mittlerweile Vertrieblern in Fleisch und Blut übergegangen sein dürfte.

Ehrenämter durch Erfolg

Der Erfolg öffnete Maschmeyer damals neue Türen. So wurde er Mitglied des Kuratoriums der Internationalen Stiftung Neurobionik ( Unterstützt Forschungsvorhaben zur Behandlung oder Wiederherstellung gestörter Funktionen des Nervensystems) und Kuratoriumsmitglied der Initiative Deutschland – Land der Ideen, eine Plattform für Ideen. Er machte sich auch für Atomenergie stark. Er argumentierte, dass die erneuerbaren Energien noch nicht wettbewerbsfähig wären. In ihnen läge allerdings die Zukunft.

Sein Tipps, um als Manager kein Burn-out zu bekommen

Maschmeyer führte in der Vergangenheit ein Leben auf der Überholspur. Dies hinterließ Spuren und führte sogar bis zum Burn-out. Die Folge war eine Tablettensucht, wie er im Herbst 2021 offen in den Medien eingestand. Von 2003 bis 2010 sei er so stark von dem Schlafmittel Stilnox abhängig gewesen, dass er nicht mehr arbeitsfähig gewesen wäre. Eine gefährliche Nebenwirkung des Medikamentes stellt sich bei ihm ein: Depressionen. Mehrfach versuchte er, von der Tablettensucht loszukommen. Erst eine Entzugsanstalt in einer psychiatrischen Einrichtung hätte ihn von der Medikamentenabhängigkeit befreit.

Seine Tipps gegen Burn-out: Delegieren, Zeitmanagement und Prioritäten setzen

"Die beste Lösung liegt nach Ansicht Maschmeyers darin, das richtige Team einzustellen und dann zu delegieren. Zeitmanagement und Prioritätensetzung sind jene Dinge, die Gründer sehr schnell lernen müssen. Wer alles selbst machen will, macht alles immer nur schlimmer, weil er selbst dann noch, wenn alles schiefgeht, glaubt, er müsse halt einfach nur noch mehr arbeiten", erklärt er in einem Interview gegenüber dem trend. Das Interview dazu zum Nachlesen: Carsten Maschmeyer: "Ich rate zu Auszeiten" [Interview]

Veronika Ferres: Die Frau von Carsten Maschmeyer

Die deutsche Schauspielerin Veronika Ferres und Carsten Maschmeyer sind seit 2014 verheiratet. © imago/Spöttel Picture

Beim Finanzvermittler OVB, bei dem Maschmeyer Anlageberater war, lernte Maschmeyer seine erste Frau Bettina kennen. Sie war damals seine persönliche Assistentin. Sie waren 20 Jahren verheiratet. Aus der Beziehung gingen zwei Söhne hervor. Anfang 2009 ließ sich der Unternehmer jedoch scheiden. Im selben Jahr begann Carsten Maschmeyer eine Beziehung mit der Schauspielerin Veronica Ferres. Im September 2014 haben die beiden in Südfrankreich geheiratet. Der Manager hat im Interview mit "Bunte" die Hochzeit mit Ferres als seinen bisherigen Höhepunkte seines Lebens bezeichnet. Ferres hat eine Tochter, Lilly Krug, in die Ehe mitgebracht.

Aus seiner ersten Ehe hat Carsten Maschmeyer zwei Söhne.

Autor Maschmeyer: Seine Bücher

Carsten Maschmeyer gilt als einer der Selfmade-Milliardäre Deutschlands, weswegen er immer wieder gefragt wird, wie es möglich ist, Reichtum aufzubauen und Unternehmer zu werden. Viel darüber hat der Norddeutsche in seinen Büchern geschrieben:

CARSTEN MASCHMEYER, DIE SECHS ELEMENTE DES ERFOLGS. 304 Seiten, Finanzbuch, 22,70 Euro. © Verlag

Carsten Maschmeyer über den ultimativen Weg zum Erfolg: Die meisten Menschen streben nach Erfolg. Doch wie erlangt man persönliches Glück, energievolle Gesundheit, finanzielle Unabhängigkeit und ein erfülltes Leben in einer Welt, die sich in einem radikalen Umbruch befindet? Die Antwort ist - so Maschmeyer - einfach: indem man sich auf die Veränderung einlässt. Und ein Teil von ihr wird!

In dem Buch zeigt Maschmeyer auf, wie es jedem Menschen mithilfe der »Philosophie der Veränderung« gelingen kann, Träume zu verwirklichen. Wie aus jeder Krise auch eine Chance werden kann. Dabei gibt Maschmeyer auch tiefe Einblicke in sein eigenes Leben und macht erstmalig öffentlich, mit welchen schweren Rück- und Schicksalsschlägen er selbst zu kämpfen hatte. Er zeigt auf, wie jeder alles ändern kann.

