trend-Kunstranking: Die 100 besten Künstler:innen Österreichs

992 heimische* Künstler:innen wurden heuer von einer 79-köpfigen prominent besetzten Jury nach ihrer künst­lerischen Bedeutung, ihrem kommerziellen Erfolg und ihrer erwartbaren Entwicklung mittels eines Punkte­systems ermittelt. Die Marktprofis, darunter Museumsdirektor:innen, Sammler:innen, Kurator:innen, Art Consultants, Auktionator:innen und Galerist:innen, haben für ihre Bewertung abgewogen, was in der heimischen Szene Relevanz hat, was diskurs-, was marktfähig ist oder wird. Nach der Gesamtpunktezahl wurden dann die 100 erfolgreichsten heimischen Künstler:innen ermittelt.

Neben der Liste der 100 etablierten und jener der besten unter 40-jährigen finden Sie auch ein eigenes Ranking der 20 Bestplatzierten unter den verstorbenen Künstler:innen.

