Jakob Kirchmayr: Die Kunst als Kartografie des Inneren

Jakob Kirchmayr, 1975 geboren, wuchs in Tirol auf. Als Künstler in dritter Generation ist er geprägt von der tiefen künstlerischen Verwurzelung seiner Familie; die ihm ein Erbe von Farbe, Kreativität und Fantasie hinterließ. Als Sohn und Enkel von Künstlern standen ihm die Wege der Kunst von Kindheit an offen. Doch der Weg zur eigenen künstlerischen Identität war kein einfacher.

„Eigentlich wollte ich gar kein Künstler werden. Das war ursprünglich keine Option für mich; auch, weil ich dachte, dass dieser Weg ausgetreten sei.“

Eine tiefe Sehnsucht nach Freiheit und Authentizität prägten Jakob Kirchmayrs Reise der Selbstfindung. Seine Ausbildung an der Akademie der bildenden Künste in in Wien konzentrierte sich zunächst auf die Restaurierung von Kunstgegenständen. Eine Tätigkeit, die sich für den jungen Studenten jedoch bald als zu unsichtbar und einschränkend erwies.

Studienreisen führten ihn früh nach Spanien, dort entdeckte er die Liebe zur Zeichnung und arbeitet an ersten Buchprojekten. Später sollte ihm das erlernte Handwerk jedoch den Beginn seiner Karriere als Künstler finanzieren.