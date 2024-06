Stefan Sagmeister: „Das wird Sie langweilen“ [INTERVIEW]

This will be boring“, prangt, typografisch einnehmend umgesetzt, gleich auf dem ersten Bild zum Vortrag von Stefan Sagmeister. Der aus Vorarlberg stammende, in New York lebende und weltweit gefeierte Kommunikationsdesigner ist mit seinem Buch „Heute ist besser“ gerade auf Europatour und machte auf Einladung von Future Link im Rahmen des sechsten CEO & GM Circle auch im Schloss Mauerbach Station – um als Speaker vor 100 CEOs zu demonstrieren, wie wichtig es manchmal ist, auch in eine andere Richtung zu denken. Und das macht Sagmeister zweifellos.

Dass er ein Thema gerne unkonventionell und mit allen Sinnen angeht, hat er schon mit seinen Ausstellungsprojekten „Happy Show“ und „Beauty“ bewiesen. In Zeiten von Krisen, Kriegen, Inflation und gefühlt täglich neuen schlechten Nachrichten wirft er nun einen optimistischen Blick auf die Lage der Menschheit und behauptet, dass unser Leben noch nie ein besseres war.

Zum Einstieg erzählt er anschaulich, wie und warum ihn die Begegnung mit einem hochgebildeten Anwalt während eines dreimonatigen Aufenthalts als Designer in Residence in der American Academy in Rom zu seinem neuesten Forschungsprojekt inspiriert hat. „Er erklärte mir, dass wir gerade an manchen Orten der Welt das Ende der modernen Demokratie erleben. Zurück in meinem Atelier begann ich nachzuforschen, also zu googeln.“