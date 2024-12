Sprechen Sie Wirtschaft, Harald Schmidt?

Harald Schmidt :

Von Krypto lasse ich völlig die Finger, das ist mir zu sehr gezockt, auch wenn ich sehe, wo der Bitcoin gerade steht. An der Börse bin ich sehr aktiv, das macht mir Spaß, aber ich gehe nicht ins Risiko, ich habe alles in ETFs. Bei mir geht es darum, die wenigen Ersparnisse zu stabilisieren, damit die im Alter und für die Kinder, die ja noch in der Ausbildung sind, reichen. Aber die Existenzängste haben auch mich sehr lange nicht verlassen. Ich hatte immer einen Plan B, wenn es mit dem Fernsehen nicht klappt, wieder auf Kabarett-Tournee oder an ein Theater zu gehen. Das gilt natürlich in der Branche sehr schnell als spießig, aber ich kenne die Kollegen, die Schweißausbrüche kriegen, wenn sie einen Brief vom Finanzamt bekommen, weil sie in all den Jahren den Unterschied zwischen Brutto und Netto noch nicht begriffen haben.