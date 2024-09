Ronald Kodritsch: „Ein Bild an der Wand sieht einfach besser aus als ein Bitcoin“

Ronald Kodritsch :

Mittlerweile gebe ich gerne Geld für gutes Essen und guten Wein aus, das war früher nicht so wichtig. Auch die Hotels sind mit der Zeit besser geworden. Was Mode betrifft: Ich habe für diverse Veranstaltungen ein paar schöne Anzüge und denselben Ledermantel wie Keith Richards. Die restliche Zeit stecke ich in meiner Malermontur.