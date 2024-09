Aber „no risk, no fun“. Und so geht Amon für seine Work-Life-Balance zur Jagd, aber er schießt keine Tiere, sondern auf Menschen. In „American Psycho“-Manier ist er sich sicher, straffrei alles tun zu können, was er will. Ein Mindset, das man, so Drehbuchautor und Regisseur Daniel Hoesl, durchaus kennt, etwa von Donald Trump, der, bevor er 2016 zum Präsidenten der USA gewählt wurde, prahlte: „Ich könnte mitten auf der Fifth Avenue stehen und jemanden erschießen, und ich würde keine Wähler:innen verlieren.“

Der Regisseur und Drehbuchautor beschäftigt sich in seiner filmischen Arbeit bevorzugt mit dem Kapital und seinen Kräften und recherchiert gemeinsam mit Julia Niemann seit über zehn Jahren im Milieu der Superreichen. Ihre grelle Kapitalismus-Groteske „Veni Vidi Vici“ hat am 12. 9. Premiere. Warum das kein Thema für wenige ist und wir alle mehr über Geld sprechen sollten, erklären sie im Interview.