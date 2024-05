Neue Bundesmuseen Card: "Echte Jahreskarte" für 99 Euro

Ab 1. Juli wird die "Bundesmuseen Card" endlich als "echte Jahreskarte" für alle Sonder- und Dauerausstellungen an den 26 Standorten der acht Bundesmuseen dienen. Das gab am Montag Kunst- und Kulturstaatssekretärin Andrea Mayer (Grüne), die "schon bisher nicht nachvollziehen konnte, warum wir das noch nicht gehabt haben", bekannt. Die neue Karte wird 99 Euro kosten und muss auch nicht mehr an der Kasse gegen Tagestickets umgetauscht werden.