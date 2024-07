Michou Friesz: „Mein Geld kommt und geht“

Michou Friesz :

Lustig, dass sie mich das fragen. Ich leide nämlich seit je her unter einem Phänomen: Bei jedem Gespräch mit meinem Steuerberater oder meiner Bankberaterin, also in dem Moment, wo es um Zahlen geht, sehe ich nur noch Schwarz, ein leerer Raum tut sich vor meinem geistigen Auge auf und verzerrt mir die Realität. Ich glaube, begonnen hat es in der Schulzeit mit Mathematik, besonders ausgeprägt, wenn ich an die Tafel musste oder Nachhilfe hatte.

Also war früh klar: Das mit den Zahlen und mir wird nichts! Aber gut, ich versuche dennoch, auf die Fragen eines Wirtschaftsmagazins zu antworten: Grundsätzlich habe ich ein gutes Händchen für Geld, weil durch mein kompliziertes Verhältnis zu Zahlen käme ich zum Beispiel nie auf die Idee, mit Aktien zu jonglieren oder sonstige riskante Unternehmungen zu tätigen.