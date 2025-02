„Tagespresse“-Gründer Jergitsch: „Ich bin ein furchtbarer Verhandler“

Im April 2023 hat „Die Tagespresse“ satirische Fake-Briefe an 500 niederösterreichische Wirtshäuser, die eine von der FPÖ geförderte „Wirtshausprämie“ parodierten, verschickt. Adressiert waren die gefälschten Briefe von der „Ladengeschäftsstelle Niederösterreich, Abteilung zur Förderung der patriotischen Esskultur“.

Der Oberste Gerichtshof hat nun im Rechtsstreit zwischen dem Satiremedium und der FPÖ Niederösterreich zugunsten der Freiheitlichen entschieden. Die „Tagespresse“ habe durch die bewusste Täuschung mit FPÖ-Logo und Namen eine rechtswidrige Veröffentlichung begangen, so das Gericht. Während die „Tagespresse“ in den ersten beiden Instanzen gewann, gab der OGH der FPÖ in letzter Instanz Recht. Dadurch entstehen der Satireplattform Kosten von etwa 103.000 Euro, einschließlich Prozess- und Veröffentlichungskosten.

Laut Jergitsch prüft die „Tagespresse“ nun mit der Causa vor den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte zu ziehen.