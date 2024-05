Creative Days Vienna 2024: Festival der Kreativwirtschaft

Mit Barnaby Steel tritt einer der Pioniere der zeitgenössischen digitalen Kunst auf. Als Mitbegründer des Londoner Kollektivs Marshmallow Laser Feast geht er mit seinen immersiven Video- und Soundinstallationen an die Grenzen von Kunst und Technologie. Seine Virtual Reality-Installation "Evolver", produziert von Terrence Malick (The Tree of Life) und gesprochen von der mehrfachen Oscar-Preisträgerin Cate Blanchett, sorgte beim Tribeca Festival New York City 2022 für Aufsehen. Die multimediale Installation wurde darüber hinaus zum immersiven Festival der diesjährigen 77. Filmfestspiele in Cannes eingeladen.

In seiner Experience Design Masterclass, die er am 5. Juni in der Biofabrique Vienna hält, gibt Steel Einblick in neue Arbeiten des Kollektivs und lässt die Teilnehmenden an seinem Kreativprozess teilhaben.