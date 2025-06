Hat das Wachstum ausgedient?

Brauchen wir wieder mehr Wachstum – oder noch dringender einen neuen Wachstums­begriff?

Felber: Wir müssen die richtigen Fragen stellen. Solange wir die Menschen fragen: „Möchtest du lieber mehr oder weniger Rendite für deine Veranlagung?“, werden sich die meisten für mehr Rendite entscheiden. Wenn die Frage aber lautet: „Möchtest du, dass deine Kinder und deine ­Enkel die gleichen Lebenschancen auf einem intakten Planeten vorfinden?“, werden die Antworten anders ausfallen, weil die Frage intelligenter und auch ganzheitlicher ist.

Zeilinger: Bei der von mir gegründeten fair-finance Vorsorgekasse erfolgt die Veranlagung nach definierten ­ESG- und Nachhaltigkeitskriterien. Wenn man Kunden fragt, wie viel dieses Mehr an Nachhaltigkeit eventuell kosten darf, ist die Antwort, dass rund ein halbes Prozent schlechtere Performance pro anno kein Problem darstellt. Ist die Performance dann im Vergleich zu den anderen Anbietern tatsächlich einmal schwächer – etwa wegen einer deutlich höheren Quote an illiquiden Assets, die nachhaltig positiven Impact generieren –, muss man darum kämpfen, keine Kunden zu verlieren. Denn die schauen dann eben doch vor allem auf die Performance, entgegen der ­Umfrage.

Kügler: Aktuell haben wir ein wirklich großes Problem. Es gelingt uns nicht, unseren Wohlstand zu halten, tat­sächlich sind wir ärmer geworden über die letzten Jahre. Das durchschnittliche BIP pro Kopf ist im Vergleich zu 2022 um vier Prozent zurückgegangen. ­Deshalb brauchen wir Wirtschaftswachstum, wahrscheinlich mehr denn je. Unsere Hochrechnungen gehen ­davon aus, dass 2080 jede dritte ­Person älter als 65 Jahre ist. Das heißt, dass der Anteil erwerbstätiger Personen in Österreich rapide zurückgeht. Gleichzeitig steigt aber der ­Bedarf an verschiedenen Sozialleis­tungen, sei es jetzt Pflege, Betreuung, ­Gesundheitsbereich im Allgemeinen oder auch das Pensionssystem. Ohne Wirtschaftswachstum ist diese Entwicklung nicht zu stemmen. Das ist im Einklang mit ökologischen und ­sozialen Zielen zu schaffen und muss kein Widerspruch sein.

Schuh: Wir brauchen weiter Wachstum, aber wir brauchen ein völlig anderes als heute. Der Ressourcenverbrauch, den wir aktuell haben, der ist unverantwortlich. Aber das schnell zu ändern, ist unrealistisch. Das bedürfte einer so ­tiefgreifenden Änderung unserer gesamten Wirtschaftsstruktur, dass das kein Politiker wagt. Trotzdem muss die Wirtschaft in diese Richtung gehen.

Kügler: Europa und Österreich ­haben gute Voraussetzungen. Wir ­haben hoch qualifizierte Arbeitskräfte und sehr stabile Institutionen, und wir sind ein stabiler und verlässlicher Handelspartner. Bei grüner Techno­logie ist Österreich global ganz vorne mit dabei, um nur ein ­Beispiel zu nennen. Das sind ­alles Wachstumspotenziale, die wir im Blick haben sollten.

Zeilinger: Ich stimme Ihnen grundsätzlich zu. Andererseits sind wir in einer globalisierten Welt in gewisser Weise Passagiere und davon abhängig, was in ­Washington oder Peking entschieden wird. Das sollte uns aber nicht davon abhalten, sich als Individuum um die besten Lösungen zu bemühen und das Beste zu geben. Das sind wir den nachfolgenden Generationen schuldig.