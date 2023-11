Vietnam und Indonesien - neue Tigerstaaten für Europas Industrie

Im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit steht dabei Vietnam, das sich in den vergangenen Jahren – mit überdurchschnittlich hohen Exportquoten und ausländischen Neu-Investitionen – beeindruckend entwickelt hat, mit jährlichen Wachstumsraten von 6,66 Prozent des GDP, und das trotz der Pandemie. Gut ausgebaute Infrastruktur und der aufstrebende Technologiesektor haben dazu beigetragen, dass die Innovationskraft des Landes erheblich gestiegen ist.

Vietnam hat außerdem zahlreiche Freihandelsabkommen im pazifischen wie europäischen Raum abgeschlossen, um Handelsbarrieren abzubauen. Einziges Manko für das positive Investitionsklima bleibt die Korruption. Auch Umweltaspekte sind nicht zu vernachlässigen: Der CO 2 -Ausstoß des Landes ist durch die verstärkten Industrieaktivitäten massiv gestiegen. Obwohl bereits Maßnahmen dagegen gesetzt wurden, ist es noch ein langer Weg zur Erreichung umfassender Umweltschutz- und Nachhaltigkeitsziele.

Attraktive urbane Zentren wie beispielsweise Hanoi, Nam Định und Haiphong wachsen in der Gewerbe-, Elektronik- und Automobilindustrie jedenfalls signifikant. Die Infrastruktur wird massiv ausgebaut, Milliarden US-Dollar werden in neue Brücken, Güterhäfen und Tiefwasserterminals investiert. Viel Geld fließt auch in die F&E in den Universitäten des Landes. Das Lieferantennetzwerk wird durch staatliche Subventionen, z.B. in Form von Zinszuschussregelungen gefördert.

Besonders stark wächst die Elektronikindustrie und die Halbleiterfertigung. Samsung etwa investierte 2022 etwa 800 Millionen US-Dollar in die Halbleiterindustrie am Standort Thai Nguyen. Bereits 50 Prozent der Samsung-Smartphones kommen aus Vietnam. Apple-Zulieferer Foxconn will 300 Millionen US-Dollar in die Erweiterung seiner Produktionsanlagen in Nordvietnam zu investieren. Auch Festo, Rockwell Automation und Bosch Rexroth sind bereits seit Jahren in Vietnam ansässig und tragen zur Weiterentwicklung der vietnamesischen Fertigungslandschaft bei.