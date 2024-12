Premiere: DAX knackt 20.000 Punkte

Die Optimisten am Aktienmarkt zeichnen gern, in Anlehnung an ein englisches Märchen, ein sogenanntes Goldlöckchen-Szenario. In dieser nahezu idealen Welt ist das Wachstum robust, die Zinsen niedrig und die Inflation nur mäßig. Zuletzt war das 2017 der Fall.

Doch es gibt in der aktuellen Lage auch mahnende Stimmen. Kritiker weisen darauf hin, dass am Aktienmarkt schon sehr viele Vorschusslorbeeren verteilt wurden. Denn in die Kurse wurde nicht nur eine gehörige Portion Konjunktur-Optimismus, sondern auch die vage Hoffnung auf erkleckliche Gewinne rund um das Boom-Thema Künstliche Intelligenz eingepreist. Manchen Experten ist damit schon mulmig zumute, gerade auch mit Blick auf die Probleme der für Deutschland wichtigen Auto- und Chemiebranche.