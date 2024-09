Planmäßig zum Gewinn

Den richtigen Zeitpunkt zum Einstieg an den Börsen zu finden, beschäftigt Kleinanleger genauso wie institutionelle Investoren. Haben die Märkte nach den jüngsten Turbulenzen schon den Boden gefunden und werden Aktien wieder steigen? Oder gehen die Kurse noch einmal nach unten und man sollte mit dem Kauf noch warten? Jessica Bräu, Landesdirektorin von Union Investment Austria, meint dazu: „Mit der Suche nach der Antwort auf diese Frage legt man sich oft selbst Steine in den Weg. Denn den idealen Einstiegszeitpunkt wird man nie treffen. Man sollte daher viel besser Monat für Monat eine gewisse Summe investieren. Wichtig ist aber, dass man dabei auch Tiefs durchtaucht und einen langen Horizont hat. Aktien sind eine Anlageklasse, die Zeit braucht.“

Die Investmentexpertin ist der Meinung, dass die aktuellen Fundamentaldaten der globalen Wirtschaft durchaus gut sind. Und wenn es in den USA durch die Fed erste Zinssenkungen geben wird und die EZB in Europa ebenfalls weiter die Leitzinsen zurücknimmt, sind die Aussichten an den Börsen durchaus ­positiv.

Der beste Weg, um Monat für Monat mit kleinen Beträgen ein Vermögen aufzubauen, sind Sparpläne einer Fondsgesellschaft. Der Vorteil für Anleger: Eine Fondsgesellschaft hat eine Vielzahl von Spezialisten, die sich jeweils mit bestimmten Sektoren und einzelnen Ländern befassen. Dadurch haben sie einen großen Überblick über das gesamte Marktgeschehen. Neben Aktien und ­Anleihen veranlagen die Experten von Union Investment auch in Rohstoffe wie Gold oder auch in Immobilien. Zusätzlich gibt es ein eigenes Team, das die volkswirtschaftlichen Entwicklungen ana­lysiert und daraus Empfehlungen für Investmententscheidungen gibt. Union-Invest-Anlageexpertin Bräu: „Diese Entscheidungen sind so komplex, das kann ein Einzelner gar nicht stemmen.“

Die Experten von Union Investment hatten beispielsweise im ersten Halbjahr Technologietitel übergewichtet. Vor dem Kursrückgang wurde die Überallokation aber abgebaut und Gewinne mitgenommen. Das sind die Vorteile, die aktive Fondsmanager Anlegern bringen.

Anleger müssen nur die Entscheidung treffen, wie viel Risiko sie bereit sind einzugehen. Wer einen langen Anlagehorizont vor sich hat, kann sich für einen Sparplan in einen reinen Aktienfonds entscheiden. Wer mehr Sicherheit sucht, kann in Mischfonds, die Aktien und Anleihen in verschiedenen Verhältnissen halten, regelmäßig ansparen.

Ein Fondssparplan bietet gegenüber einem Einmalinvestment noch einen ­Vorteil: Man kauft regelmäßig mit der gleichen Summe Aktien ein. Wenn deren Kurse hoch sind, werden weniger Anteile gekauft. Sinken die Kurse aber, bekommt man für 100 Euro wieder mehr. Anlageexpertin Bräu: „Das ist wie bei Tomaten im Supermarkt. Wenn ich im Winter ein Kilo Tomaten kaufe, ist der Preis höher. Wenn ich im Sommer ein Kilo Tomaten kaufe, ist der Preis niedriger. Und sie schmecken auch noch besser.“