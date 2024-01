Investieren in Whisky - "Das flüssige Gold" als Anlageobjekt

Janis Wilczura: "Um den Wert von Whisky als Geldanlage zu verstehen, ist es wichtig, den Hintergrund zu beleuchten.

Ein Whisky wird aus vergorener Getreidemaische gebrannt und reift anschließend üblicherweise mindestens drei Jahre in einem Fass. Der Whisky und das Fass sind dabei über die Reifungsjahre verschiedenen Wetterbedingungen ausgesetzt und entwickeln dadurch ein einzigartiges Aroma.

Neben der Dauer der Lagerung, dem Wetter als auch der Auswahl der Zutaten ist vor allem das Fass ein entscheidender Faktor für den Geschmack. Das Endprodukt ist ein einzigartiger Whisky, welcher sich durch die Vielzahl von Faktoren maßgeblich von anderen Whiskys unterscheidet. Auf diese Weise entwickelt jede Abfüllung vor allem bei lange gereiften Whiskys ein einzigartiges Aroma, welches so nicht mehr kopiert werden kann. Daraus lässt sich eine natürliche Knappheit ableiten, welche wiederum auf den Konsum der Menschen trifft, so dass sich die Bestände besonderer Abfüllungen über die Jahre reduzieren.

Durch die lange Reifung können Destillerien jedes Jahr nur eine bestimmte Anzahl von Flaschen abfüllen, und Anpassungen in Produktionskapazitäten werden nur über Jahre an den Endverbraucher weitergereicht.

Steigt nun die Nachfrage stark an und übertrifft das Angebot, so steigt der Preis. Insbesondere bei Whisky konnte man in den letzten Jahren eine stark erhöhte Nachfrage feststellen. Dies ist unter anderem zum einen auf ein verändertes Konsumverhalten nachkommender Generationen, insbesondere der Millennials, und zum anderen auf weiterwachsende Mittelschichten in Asien und Südamerika zurückzuführen."