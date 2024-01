Kampf der Geldwäsche: EU beschließt strengere Regeln

Der europäische Rat und das EU-Parlament haben mit einem neuen Abkommen einen weiteren Schritt im Kampf gegen Geldwäsche und Terrorismusbekämpfung gesetzt. "Dadurch wird sichergestellt, dass Betrüger, organisierte Kriminalität und Terroristen keinen Raum mehr haben, ihre Gewinne über das Finanzsystem zu legitimieren", begrüßt der belgische Finanzminister Vincent Van Peteghem die Einigung.

Mit den am am 18. Jänner 2024 beschlossenen Bestimmungen werden EU-weit einheitliche Regeln geschaffen und Schlupflöcher geschlossen, die es ermöglichen, dass illegale Profite über verschachtelte Transaktionswege legalisiert werden oder dass terroristische Aktivitäten über das Finanzsystem finanziert werden.

Der europäische Rat schätzt aktuelle das Volumen der Geldwäsche in Europa in der Größenordnung zwischen 117 und 210 Milliarden Euro. Der Großteil des in der EU aktiven kriminellen Netzwerks (schätzungsweise 70 %) nutzt demnach in irgendeiner Form Geldwäsche, um Aktivitäten zu finanzieren oder Vermögen zu verbergen.

Überwacht werden sollen Geldwäsche-Aktivitäten künftig von einer eigenen europäischen Anti-Geldwäschebehörde, der AMLA (Anti Money Laundering Agency), über deren Sitz noch 2024 entschieden wird.