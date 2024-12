Der opulente Konferenzsaal im Hotel Bristol in Wien ist gut gefüllt, an die 100 Vertreter von Fonds, Family Offices und Hochvermögende haben sich versammelt, um aus erster Hand mehr über das Thema Impact Investing zu erfahren. Dagmar Nixdorf ist an diesem Tag als Ehrengast aus München angereist: „Meine Mission ist, möglichst vielen Menschen Zugang zu Anlagemöglichkeiten zu bieten, die die Welt ein bisschen besser machen“, ergreift sie auf dem Podium das Wort. Kurze Pause, bis sie merkt, dass sie sich zu sehr nach Gutmensch anhören könnte, und mit ernster Miene schnell hinterherschiebt, dass es nicht um Philanthropie gehe. Sondern vielmehr darum, finanzielle mit ökologischer und sozialer Rendite zu verbinden. Dafür stehen der Name ihrer berühmten Familie und sie selbst mit ­ihrem Geld.