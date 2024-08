Crowdfunding: Alternative Finanzierungen mit Potenzial

Nachfolgend finden Sie eine Übersicht ausgewählter, in Österreich aktiver Crowdfunding-Plattformen

Collective Energy. Die Plattform hat sich der Energiewende verschrieben und bietet Unternehmen Möglichkeit, via Crowdfunding Projekte in den Bereichen Photovoltaik-Strom und E-Mobilität umzusetzen. Je nach Projekt erhalten Investoren Vergünstigungen in Form von Gutscheinen für Produkte und Dienstleistungen, Naturalverzinsung oder Strom aus dem unterstützen Sonnenkraftwerk.

Companisto. Companisto ist eine deutsche, auf Aktien basierende Crowdfunding-Website. Es ermöglicht Anlegern, in Start-ups zu investieren. Investoren werden Anteilseigner und haben Anspruch auf Gewinnbeteiligungen oder Vergütungen bei einem Exit.

Conda. Die 2013 gegründete Plattform gehört zu den Crowdfunding-Pionieren in Österreich. Seit der Gründung hat Conda bereits über 240 Projekt erfolgreich finanziert und dafür mehr als 240 Millionen Euro investiertes Crowd-Kapital eingesammelt. Die Plattform gehört heute zu den Top-Playern am europäischen Markt für digitale Investments.

Crowdfunding für Gemeinwohl. Die Plattform hat sich auf die Finanzierung von Gegenleistungs- und Darlehensprojekte spezialisiert.

Dagobert Invest. Die österreichische Plattform hat sich auf das Immobilien-Crowdfunding spezialisiert. Zu den in Aussicht gestellten hohen Zinsen erhalten Investoren die grundbücherliche Sicherstellung ihrer Beteiligungen.

I Believe in You. I Believe In You ist Österreichs erfolgreichste Crowdfundingplattform im Sport. Das Ziel ist, Nachwuchssportler:innen oder Sportvereine bei Infrastrukturmaßnahmen zu unterstützen. Die meisten Projekte sind als Spendenprojekte angelegt.

Invesdor. Bezeichnet sich selbst als die führende Europäische Plattform für nachhaltige Investitionen. Die Plattform mit 193.000 registrierten Usern heftet sich an die Brust, bereits über 553 Millionen Euro in mehr als 1.000 Projekte investiert zu haben.

Klimja. Über die Plattform können Investoren direkt in nachhaltige Unternehmen und Vorhaben in aller Welt. Klimja bietet dabei Investitionsmöglichkeiten in verschiedenen Branchen und Regionen. Voraussetzung ist, dass die Projekte einen positiven Beitrag zur Gesellschaft und zum Umweltschutz leisten.

Mit.Einander. Crowdfunding-Plattform für Menschen und Ideen in Vorarlberg. Mit.Einander ist ein gemeinsames Projekt aller Vorarlberger Raiffeisenbanken. Kooperationspartner für das Crowdfunding ist die österreichische Crowdfunding-Plattform Respekt.net.

Recrowd. Recrowd ist eine weitere Plattform zur Finanzierung von Immobilienprojekten. Die Plattform wirbt mit gebührenfreien Investments ab 250 Euro und mit bis zu 8 % Rendite.

Rendity. Auch Rendity setzt auf Immobilien-Crowdfunding. Investoren wird in Aussicht gestellt, wie Immobilieneigentümer von Mieteinnahmen und Wertsteigerung zu profitieren, ohne selbst eine Immobilie kaufen und verwalten zu müssen.

Respekt.net. Seit 2010 gibt es die Spenden-Plattform für ein besseres Zusammenleben. Über 4 Millionen Euro wurden darüber bereits lukriert und vorwiegend in Sozial- und Gleichberechtigungsprojekte investiert.

Rockets Investments. Die Plattform hat bereits über 400 Kampagnen erfolgreich finanziert und dabei über 200 Millionen Euro aus der Crowd investiert. Vorzeigeprojekt mit Laufzeit bis mindestens 31.12.2029 ist "Tropical Solar Power", eine Solaranlage auf den Seychellen.