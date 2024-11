Business Banking neu definiert mit BizzNet Pro

Herlich, verantwortungsbewusst, beziehungsstark, exzellent, zukunftsorientiert und regional verbunden – das sind die Werte, welche die unabhängige Full-Service Bank mit ihrer Zentrale in Klagenfurt am Wörthersee tagtäglich lebt. Mit insgesamt 64 Filialen in Österreich, Slowenien, Kroatien und der Slowakei, ist sie ein verlässlicher Partner von Privat- und Firmenkunden. In den letzten 20 Jahren hat sie als Nachhaltigkeitsvorreiter unter den Banken in Österreich immer wieder starke Akzente gesetzt. Die Gründung der „Du & Wir-Stiftung“ unter dem Dach der Caritas Stiftung Österreich sowie des „Du & Wir-Kontos“, war einer der letzten großen Meilensteine. Das gesamte Strategiegebäude der BKS Bank fußt auf Nachhaltigkeit & Qualität.