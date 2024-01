Der Fall der Signa Holding zeigt es deutlich: Der Immobilienmarkt wird kräftig durchgerüttelt. Die rasch und kräftig gestiegenen Zinsen und die hohen Baukosten stellen die Immobilienentwickler vor Probleme, viele Projekte sind gestoppt. Es mangelt an Finanzierungen und/oder Nachfrage.

Das „gallische Dorf“ unter den Assetklassen, das sich dem Trend nach unten entzieht, scheinen Industrie- und Logistikimmobilien zu sein. Die für das EY Trendbarometer befragten Immobilienexperten gehen von stagnierenden bis sinkenden Preisentwicklungen aus – einzig bei Logistikimmobilien in Bestlage werden noch tendenziell steigende Preise erwartet.

„Eine abwartende Haltung am Markt“ spürt auch Alexandra Fischer von Otto-Immobilien, „viele Projekte wurden vorläufig verschoben. Aber Industrie- und Logistikflächen sind davon am wenigsten betroffen, vor allem seitens kleinerer und mittlerer Unternehmen gibt es immer wieder Nachfrage.“

Davon ist auch Markus Gollob überzeugt, Country Manager Österreich des Immobilienentwicklers VGP. Das belgische Familienunternehmen ist Spezialist für Gewerbe- und Industrieparks. Zum Portfolio des börsennotierten Unternehmens gehören 112 Wirtschaftspark in 17 Ländern, Schwerpunkt ist Deutschland. „Unsere Wirtschaftsparks befinden sich ausschließlich in Bestlagen, entsprechend ist Nachfrage vorhanden“, so Gollob (siehe auch Interview).

In Österreich ist VGP 2019 mit einem Park in Premstätten bei Graz gestartet, der jetzt um 62.000 Quadratmeter erweitert wird. Ein zweites Projekt ist der Wirtschaftspark Laxenburg, für den Anfang September die Grundsteinlegung erfolgte. In unmittelbarer Nachbarschaft zum IZ Niederösterreich-Süd entstehen auf einer Fläche von rund 120.000 Quadratmetern zwei Hallen mit insgesamt 52.000 Quadratmetern vermietbare Fläche für Industrie, Logistik und Gewerbe. Ein weiteres Projekt plant VGP an der Westautobahn in Ehrenfeld in Oberösterreich.

Das Errichten von Gewerbeparks ist längst mehr als das Aufstellen billiger Hallen. „Nachhaltigkeit und Energieeffizienz sind bei all unseren Projekten wesentliche Parameter“, betont auch Gollob, „zudem erwarten die Mieter Qualität.“

In Laxenburg wird es daher Photovoltaikanlagen auf den Dächern geben. „Unser Ziel ist es, bis 2025 in unseren Parks 300 Megawattpeak Strom zu erzeugen“, sagt Gollob, „damit können wir den Strombedarf unserer Mieter decken und unter Umständen auch Nachbarbetriebe versorgen.“ Der gesamte Komplex wird zudem nach den Nachhaltigkeitskriterien des ÖGNI-Gold-Zertifkates errichtet.